"A Night in Kinshasa": dall'11 al 15 ottobre al Teatro Carcano

Dall''11 al 15 ottobre al Teatro Carcano verrà rappresentato A Night in Kinshasa, Muhammad Ali vs George Foreman – Molto più di un incontro di boxe, di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli, musiche Alessandro Nidi, regia di Maria Elisabetta Marelli, produzione Mismaonda.

Il 30 ottobre 1974 a a Kinshasa (Zaire) viene conteso un match di pugilato epocale: quello tra Muhammad Ali e George Foreman. Il primo viene percepito come il nero d'Africa che torna dai suoi fratelli; il secondo come il nero complice dei bianchi. Per questo motivo l'incontro entra nella storia e la vittoria di Muhammad Ali diventa un simbolo di riscatto sociale, di pace e diritti civili.