A novembre a milano arriva il #techjobsday2019: una nuova occasione di incontro tra aziende e professionisti del settore it

In Italia, pur in presenza di un tasso di disoccupazione attorno al 10%, sono sempre di più le aziende che non trovano personale specializzato da impiegare nei nuovi progetti con tecnologie digitali. E oggi la tecnologia digitale è ovunque, dall’Internet of Things dell’Industria 4.0 ai big data e l’intelligenza artificiale: tutto funziona se le aziende riescono a impiegare ingegneri informatici e programmatori. È per accendere i riflettori su questo problema e per provare a dare una mano alle aziende del territorio che il portale del lavoro Reteinformaticalavoro ha pensato di organizzare a Milano la prima edizione del #TechJobsDay2019. L’obiettivo specifico è quindi mettere in contatto le aziende Tech con i professionisti IT di tutte le seniority, dai neolaureati in informatica e ingegneria informatica fino a coloro che già lavorano e che sono alla ricerca di nuove sfide. Cosa ottengono le aziende che partecipano al #TechJobsDay2019 Chi parteciperà all’evento avrà l’occasione di scoprire nuove realtà aziendali e di conoscere meglio i progetti a esse legate. L’intenzione degli organizzatori è quella di ‘far parlare le aziende con la propria voce’ così che i futuri collaboratori possano conoscere i valori aziendali, le tecnologie utilizzate, nonché le caratteristiche dell’ambiente di lavoro che li aspetta. Nel settore TECH sono in realtà i lavoratori a scegliere l’azienda e non viceversa, dunque è importante che le aziende possano mettersi in mostra per apparire al meglio agli occhi dei candidati. A tale proposito ognuna delle aziende partecipanti avrà la possibilità di tenere uno speech di circa 15 minuti per presentarsi, raccontare di sé e dei progetti aperti, oltre che indicare quali siano le figure ricercate del momento. Gli speech si susseguiranno durante tutta la giornata e i candidati potranno interfacciarsi con le figure di tecnici senior e con i recruiter presenti ai desk delle aziende coinvolte per presentarsi e soddisfare curiosità. Sarà inoltre possibile effettuare dei primi colloqui conoscitivi in piccole aree riservate agli incontri One-to-One. Il #TechJobsDay2019 sarà un’ottima occasione per migliorare il proprio Employer Branding Promuoversi non è mai semplice e la partecipazione agli eventi risulta di grande aiuto in questo senso. Nel caso del #TechJobsDay2019, infatti, è stata pianificata una campagna di sponsorizzazione che prevede la presenza costante del proprio logo aziendale sul sito dedicato all’evento, sulle comunicazioni a esso correlate e sui social media di Reteinformaticalavoro. La visibilità sarà inoltre garantita anche da articoli e interviste, che rimanderanno sempre ai siti delle aziende espositrici. Oggigiorno, la tendenza a ricercare informazioni sulle aziende che pubblicano gli annunci di lavoro è molto diffusa. I talenti sono più critici nei confronti delle aziende per cui dovrebbero andare a lavorare, soprattutto quando hanno piena facoltà di scegliere verso quale realtà indirizzarsi, come nel caso dei professionisti IT. In definitiva, la reputazione che un’azienda si costruisce in quanto datore di lavoro è fondamentale per rendersi appetibile agli occhi dei candidati e, di conseguenza, aumentare le probabilità di riuscire ad attrarre anche i migliori talenti. Partecipare agli eventi è un’ottima occasione per farsi conoscere e consolidare l’immagine aziendale, incrementando così la credibilità del brand. Il contesto del #TechJobsDay2019 e le informazioni per la partecipazione Il #TechJobsDay2019 si terrà a Milano presso la Fondazione Stelline, storica istituzione che ad oggi ha ospitato più di 300 eventi. Lo spazio a disposizione sarà di circa 700 mq e comprenderà anche una conference room per gli speech e due salette per gli incontri One-to-One. Parteciperanno aziende attive nel settore delle nuove tecnologie, IT innovator, System Integrator, ma anche società di consulenza in cerca di informatici. La maggior parte delle aziende che ha già aderito opera principalmente nel nord Italia, tra queste NTT Data, Arca Consulting, GFT Technologies e Teamsoft. La partecipazione all’evento include anche l’attivazione ai servizi di Reteinformaticalavoro ed è aperta fino al 15 ottobre, termine massimo per l’adesione delle aziende. L’elenco è dunque in continuo aggiornamento ed è consultabile sul sito dedicato all’evento www.techjobsday.com. Per avere maggiori informazioni si può mandare una mail a commerciale@reteinformaticalavoro.it e/o telefonare allo 039 9420072.