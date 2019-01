A palle girate

LA PRIMA GUERRA MONDIALE RACCONTATA OLTRE LA RETORICA DELLA VITTORIA

Il 4 novembre 1918 , con la firma dell’ armistizio, si concludeva per l’Italia la prima guerra Mondiale. Sul campo restava un intera generazione di giovani, sacrificata per gli ideali della patria.

Partendo alle cause, quelle vere, arrivando alle conseguenze reali di un massacro di dimensioni mai viste, tra aneddoti, documenti e episodi di vita quotidiana, racconteremo la grande guerra secondo il punto di vista di chi, pur non volendola ,ha dovuto combatterla. Quella massa di poveri contadini e operai che, in prima linea ci è dovuta andare per forza, e spesso, con le “palle girate