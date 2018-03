"A Pasqua salvali tutti": il 31 marzo in piazza San Carlo azione informativa di Essere Animali

Con A Pasqua salvali tutti, sabato 31 marzo, l'associazione Essere Animali sarà presente in piazza San Carlo con un'azione informativa sull'industria della carne.

"Solo in Italia sono circa 400mila gli agnelli e i capretti che finiscono sulle nostre tavole durante questo periodo dell’anno. Sono cuccioli strappati alle madri, macellati in nome di una tradizione", scrivono gli organizzatori. Ed è proprio per mettere un freno a questa tradizione barbara che i volontari dell'associazione allestiranno uno stand informatico, arricchito da uno striscione di dieci metri e da una particolare coreografia.

Obiettivo dell'iniziativa A Pasqua salvali tutti è quello di sensibilizzare il pubblico alla crudeltà di cui sono vittime gli animali nell'indutria della carne.