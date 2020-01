A patogenic practice. Around health and care

In quella che tutti ormai riconosciamo come l’era dell’Antropocene, meccanismi antropici ed effetti secondari legati al cambiamento climatico costituiscono una duplice ragione di preoccupazione per la salute degli ecosistemi naturali.

Gli approcci di differenti artisti contemporanei si fanno portavoci di messaggi in bilico tra attivismo ambientale, riflessioni scientifiche e pratiche di cura. I video proiettati saranno Architecture of Mushroom di Sunmin Park, alcuni frammenti video di un recente lavoro di Giusy Pirrotta (The secret life of plants, 2019), e la proiezione del video ARSA - Restoring the world di Giorgia Severi.

Proseguono al Volvo Studio Milano gli appuntamenti di Art Encounters, il nuovo format di eventi dedicati al mondo dell’arte contemporanea, che per questa prima serie si focalizza sul tema della sostenibilità.

Sotto la curatela di Lightbox, la prima edizione si articola in sei mercoledì che coinvolgono professionisti del mondo dell’arte ed il pubblico in performance, interventi sonori, esposizioni, talk. I prossimi appuntamenti vedranno la partecipazione, tra gli altri, di: Armin Linke, Andreco, Giovanni Vetere, Lorenzo Balbi, Angela Vettese

