Il 13 e 14 maggio torna la manifestazione per famiglie "A spasso con Sofia"

Sabato 13 e domenica 14 maggio, Festa della Mamma, torna A spasso con Sofia, il festival culturale per famiglie.

L'iniziativa, a carattere diffuso, si svolgerà tra i seguenti luoghi: Orto Botanico di Brera, Gallerie d'Italia, Labirinto di Arnaldo Pomodoro, la Triennale, Teatro Burri, Piccolo Teatro Grassi e Palazzo Marino. In programma laboratori, percorsi, attività teatrali e incontri pensati ad hoc per le mamme e i loro bambini. Per il programma completo e i biglietti www.aspassoconsofia.it.