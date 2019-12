A Swedish Christmas in Milano @Volvo Studio

Doppio concerto con i cori: Coro Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma e Coro In Canto di Milano

Le magiche armonie di Natale in un doppio concerto per musica corale al Volvo Studio Milano.

Alle ore 18:30 si esibirà il coro Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma. Depositario della tradizione musicale svedese, il coro femminile del conservatorio di Stoccolma eseguirà un programma tratto dal repertorio classico di musiche di Natale svedesi. Rendono unica la performance la magica atmosfera creata dalla luce delle candele e i costumi tradizionali svedesi indossati dalle giovanissime cantanti.



A seguire, il coro femminile In Canto di Milano. Divenuto celebre per avere partecipato alla cerimonia di chiusura di EXPO 2015, da allora il coro - diretto da Antonella Gianese - ha eseguito tournée in tutto il mondo, ha preso parte a vari spettacoli nei teatri e ha all’attivo una serie di CD.

Per l’occasione il coro si esibirà accompagnato da Silvia Giliberto al pianoforte, in un programma di canti natalizi del mondo, tra musica tradizionale e autori classici moderni.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili.