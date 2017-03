A/t/o/s ( a taste of struggle) - secret show in quartiere isola

A / T / O / S (A Taste Of Struggle) sono un duo belga elettronico formato da Amos e Truenoys. Il loro primo album è stato pubblicato nel marzo 2014, che includeva un singolo di debutto con remix di Skream & Commodo, un video in streaming "Rumoroso" e spettacoli al World Wide Festival (SETE), London Jazz Cafe (Deep medi LIVE) e Notting Hill Arts Club. Le loro produzioni sono state mixate da top dj e hanno ottenuto regolari passaggi radiofonico con dj del calibro di Mary Anne Hobbs e Gilles Peterson. A / T / O / S hanno rilasciando il loro secondo album su Deep Medi lo scorso gennaio 2017, e lo presenteranno a Milano venerdì 31 Marzo. Per accreditarsi: secretshowmilano@gmail.com