"A tutto droni": il 7 e l'8 ottobre al Museo della Scienza

Sabato 7 e domenica 8 ottobre il Museo della Scienza presenta A tutto droni, la due giorni per sfidare gli amici in una gara tra droni.

L'evento permetterà di mettersi alla prova con manovre di decollo, cambi di direzione e atterraggio, in un percorso ad ostacoli da concludere nel minor tempo possibile e senza mai perdere il controllo. Una squadra di piloti certificati ENAC, inoltre, sarà a disposizione per svelare i segreti dei droni e le tecniche per costruirli e montarli.

Spazio anche ai più piccoli, che potranno creare una coreografia in cui coordinare uno sciame di api robotiche e addestrare un robot a compiere un percorso in velocità. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Drone World Italia, è compresa nel biglietto di ingresso al Museo. Di seguito le attività in programma.

Drone Park - Percorsi a terra

Per bambini dai 4 a 8 anni

A ciclo continuo senza prenotazione

Sabato 7 dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; Domenica 8 dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Mettiti alla guida di un drone e prova a controllarlo in un percorso a ostacoli tutto dedicato ai più piccoli.

Attività a cura dell’Associazione Drone World Italia

Drone Park - Percorsi in volo

Per bambini da 8 anni e adulti

A ciclo continuo senza prenotazione

Sabato 7 dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; Domenica 8 dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Decolla, controlla il drone, cambia direzione e atterra nel minor tempo possibile. Sei pronto alla sfida?

Attività a cura dell’Associazione Drone World Italia

Drone Lab

Per adulti e ragazzi dai 10 anni

Su prenotazione – anche online | max 20 partecipanti | durata 2 ore

Sabato 7 alle 15; Domenica 8 alle 10 e alle 15

Scopri il funzionamento dei droni con un team di piloti certificati ENAC. Partecipa a un laboratorio di monitoraggio e soddisfa tutte le tue curiosità.

Attività a cura dell’Associazione Drone World Italia

Api robot

Per bambini da 3 anni

Su prenotazione | max 25 partecipanti

Sabato 7 dalle 14:30 alle 16:30; Domenica 8 alle ore 11, 14 e 16

Scopri come si muove un robot, come funziona e come si programma: realizza una coreografia e crea una divertente danza per far muovere a ritmo di musica uno sciame di api robotiche.

Gara di robotica

Per adulti e ragazzi da 9 anni

Su prenotazione | max 25 partecipanti

Sabato 7 alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30; Domenica 8 alle 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Che la gara abbia inizio! In squadra, addestra un robot per compiere divertenti percorsi di velocità.