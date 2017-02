A tutto Verdi, il concerto lirico vocale voluto dell'associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala, il cui incasso sarà devoluto a Emergency, si svolgerà domenica 26 febbraio, alle ore 17, al Teatro Dal Verme di Milano (via S. Giovanni sul Muro, 2). Il concerto, con la Corale Monzese e la Corale Vittadini di Pavia, prevede 130 voci e un ricco programma di cori, concentrati e arie solistiche verdiane. Protagoniste dell'iniziativa, con patrocinio del Comune di Milano, saranno le tre corali sotto la direzione dei maestri Aldo Ruggiano e Filippo Dadone e al pianoforte interverrà il maestro Luigi Palombi. I solisti del concerto saranno scelti fra i vincitori del primo e secondo Concorso internazionale Teatro Besostri di Mede, un teatro che, dalla sua nascita nel 1892, si occupa di opera lirica. I giovani cantanti saranno "tenuti a battesimo" e accompagnati da Massimo Cavalletti, uno dei più promettenti baritoni verdiani, che dal 2007 canta nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali e vanta collaborazioni con direttori d'orchestra quali Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Nello Santi, Fabio Luisi, Daniele Gatti e Daniel Harding. Il biglietto d'ingresso al concerto sarà di 10 euro e il ricavato della serata verrà devoluto alle opere di assistenza umanitaria di Emergency, in particolar modo al Poliambulatorio Mobile (Politruck) operativo a Milano. (http://www.emergency.it/italia/polibus.html) I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso: - la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, in via Silvio Pellico, 6 (Galleria Vittorio Emanuele, MM1 e MM3 fermata Duomo): dal lunedi al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 - la sede di Emergency, in via Girolamo Vida 11 (MM1 fermata Turro): dal lunedi al venerdi, dalle 9.00 alle 18.00 - i gruppi di volontari sul territorio milanese (http://www.emergencymilano.it/coomi/) e al botteghino del teatro il pomeriggio stesso della rappresentazione