A un passo dalla luna

Buongiorno, con la presente per informarVi sul prossimo evento organizzato dalla Freesoundmp di Marco Piazza in collaborazione con il Comune di Bresso in merito all'anniversario del 50° Allunaggio. L'evento si terrà il 14 Settembre dalle h. 18.00, presso i Capannoni Iso Rivolta in Via Vittorio Veneto,66 a Bresso. Si aprirà con una mostra allestita in collaborazione con l'Eclips Event dove verranno esposte riproduzioni in scala di alcuni modelli lunari e si potrà camminare sulla luna grazie alla realtà virtuale. Verrà inoltre predisposta tutta un'area destinata alla ristorazione con varie leccornie preparate dal Nevada Saloon, Crazy Drive e per i palati più golosi Dolci Tentazioni. Una serata all'insegna della cultura e della musica con Madrina d'eccezione Desirèe Valdes e Come Ospite Vip Martina Attili direttamente dal talent XFactor. IL TUTTO COMPLETAMENTE GRATUITO PER IL PUBBLICO.