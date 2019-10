A Villa Scheibler appuntamento con: "Dalla malinconia alla depressione. riflessioni guidate dalla musica classica".

L’Associazione Amici della Mente Onlus di Milano è lieta di informare che il 19 Ottobre alle ore 9 presso Villa Scheibler si terrà l’incontro: “Dalla malinconia alla depressione. Riflessioni guidate dalla musica classica”. Specialisti ed esperti per esperienza diretta affronteranno il tema della necessità di distinguere la malinconia dallo stato clinico della depressione e viceversa. Le loro considerazioni saranno accompagnate dalle musiche scelte secondo un percorso ragionato ed eseguite dal concertista di tuba Gianmario Strappati.

Responsabile scientifico: Dr. Gabriele Catania

Gianmario Strappati

Nato ad Ancona, è stato il primo tubista a vincere il prestigioso Premio Nino Rota precedentemente assegnato ad artisti quali Katia Ricciarelli e Joseph Horowitz ed è “Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo”. È reduce da tournée in Germania, Bulgaria, Spagna, Inghilterra, Albania, Moldavia, Austria (Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo), Ungheria, Romania, Montenegro, Finlandia, Italia, Slovacchia e ultimamente in Russia al prestigioso festival “P.I. Tchaikovsky”. Ha tenuto presso il Bachmuseum di Lipsia il concerto d’apertura per il 334esimo compleanno di J.S. Bach.

OSPITI

Dr.ssa Carmen Mellado (Psichiatra – Già Direttore Dipartimento di Salute Mentale Ospedale L. Sacco)

Gianni De Berardinis (conduttore radiofonico, musicista e compositore)

Guido Block (Musicista e compositore)

Paolo Diliberto (Musicista e compositore)

Ingresso libero

Amici della Mente Onlus