Wunderkammern è lieta di presentare nella sede di Milano una nuova mostra dell'artista americano Aakash Nihalani, Tilt.



Per quest'occasione l'artista produrrà un'opera site-specific con nastro adesivo e pittura direttamente sulle pareti della galleria. Indagando il tema della percezione, Aakash Nihalani si relaziona con lo spazio per dar vita ad un'esperienza unica ed immersiva in cui lo spettatore è chiamato a partecipare attivamente. Le illusioni ottiche, create dall'artista con colori accesi, permettono l'apertura non solo ad una tridimensionalità giocosa ed ironica, ma anche ad uno spazio di riflessione più profondo sull'utilizzo e sul consumo odierno delle immagini digitali, rigorosamente bidimensionali.



Aakash Nihalani presenta, appositamente per la mostra presso Wunderkammern, oltre all'installazione site-specific, una serie di opere di piccolo formato realizzate con inchiostro e pittura su carta.



Il rapporto dell’artista americano con l'architettura urbana di New York è stato fondamentale per il suo sviluppo artistico. L'architettura ripetitiva della città, le sue forme geometriche e le sue dimensioni hanno attratto l'artista che ha iniziato a relazionarsi con essa. È proprio nell'universalità del linguaggio geometrico, accessibile ad ogni fascia d'età, che l'artista ha trovato il suo punto di incontro col pubblico.



"C'è una familiarità intrinseca che tutti abbiamo con le forme indipendentemente dal nostro background e questo è un ottimo punto di partenza." - Aakash Nihalani



A cura di: Giuseppe Pizzuto



Opening: mercoledì 28 marzo, ore 18:30 - 21:30