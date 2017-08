Abba cup 8-9-10 settembre

Un evento musicale, sportivo e street food che si svolgerà: 8-9-10 settembre 2017 all'Arco della Pace Milano.





La Palestra Popolare Hurricane, il Centro Sociale Cantiere, il Comitato per non dimenticare Abba e per fermare il razzismo.

L’ Abba cup è un torneo di sport popolare contro il razzismo per non dimenticare Abba e tutte le vittime del razzismo.

Non dimenticare Abba rimane necessario perchè morire di razzismo è inaccettabile, ma soprattutto per costruire dal basso altri mondi possibili, e l’abba cup è uno dei modi che abbiamo scelto per tenere vivo il ricordo di quello che successe quella notte, ma anche l’indignazione verso le politiche razziste e securitarie, che ha spinto migliaia di persone in piazza in quei giorni.

Questa iniziativa è nata da un’idea del “Comitato per non dimenticare Abba e fermare il razzismo” realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Rubin Carter e l’associazione sportiva Stella Rossa Rugby,



le giornate sono così strutturate:



per tutto il giorno stand gastronomici, il bar , la libreria della Don Durito, dimostrazioni sportive a cura della Palestra Popolare Hurricane.







ABBA VIVE!



STOP WAR NOT PEOPLE – FERMARE LE GUERRE NON LE PERSONE

NO ONE IS ILLEGAL – NESSUNA PERSONA E’ ILLEGALE



QUI IL PROGRAMMA:

PROGRAMMA DEL FESTIVAL:





Venerdì 8 settembre:

dalle ore 10.00 montaggio: vieni a montare con noi!

ore 17.30: apertura stands*

ore 18.00: assemblea pubblica “Studenti Meticci” pwd by Coordinamento dei Collettivi Studenteschi

ore 21.00: tropical music – cumbia pwd by Chikucha Sound

ore 21.30: C.H.O.L.O. (cumbia dal vivo from Barcellona)

ore 22.00: dj set reggae-dancehall con Zizzapawa Posse – General Palma Sound – Lion Pow – Good Vibes Sound – Black Blood

ore 23.00: David Lion aka Lion D + Bizzarri (It)



Sabato 9 settembre:

dalle 10.00: abbacup / torneo di calcio a 5 antirazzista

ore 12.00: apertura stands*

ore 19.30: premiazione torneo

ore 21.00: hip hop reunion pwd by NoMama Against Racism & Xenophobia

ore 22.00: Bakis Beks

ore 22.30: Signor K

ore 23.00:Stokka & MadBuddy + Roc Beats akaDj Shocca



Domenica 10 settembre:

ore 12.00: apertura stands*

ore 17.00: attività per bambini/e con “Nessun bambino è illegale”

ore 18.30: assemblea pubblica antirazzista di confronto tra realtà europee #NoOneisillegal

ore 20.30: cena meticcia del Comitato Zona 8 Solidale



* ALL DAY:



* Taverna Sociale: STREET FOOD Festival – griglia accesa all night

* Boycott Bar: rinfrescanti bevande, cocktail e birra!

* Stand politici e approfondimenti

* Libreria Don Durito

* Area Relax e installazioni

* Giochi per bimbi, giocoleria, marionette

* Mercatino di scambio per resistere alla crisi e e bancarelle di autoproduzioni







MORE INFO: http://www.cantiere.org/21857/21857/



https://www.facebook.com/events/108499603164451/