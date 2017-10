"AbbaShow" al Teatro Nuovo: il 31 ottobre speciale Halloween

Il 31 ottobre AbbaShow torna al Teatro Nuovo per festeggiare Halloween con uno spettacolo che riprende le performance degli Abba in Australia, riprese nel film-concerto The Movie.

I più celebri e apprezzati brani degli Abba, suonati dal vivo dalla tribute band AbbaShow: da Fernando a Gimme Gimme, da Waterloo a Dancing Queen e Mamma Mia. Ma anche coreografie, luci e abiti per ricreare perfettamente l'atmosfera degli anni '70.