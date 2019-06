Abbiamo un progetto politico e lo chiamiamo pace



Arci, Società civile per la Palestina, Legambiente, Mediterranea, Acli, Arcs e Rete disarmo insieme per la Pace. L’Arci della Lombardia invita venerdì 14 giugno, alle 17.30 al Circolo Arci Corvetto in via Oglio 21 a Milano, all’incontro Abbiamo un progetto politico e lo chiamiamo pace. In un momento in cui lo spazio pubblico si imbarbarisce, ci opponiamo al razzismo, alla cultura della violenza, intrecciando ambiti distinti, ma non distanti: pace, diritti umani, diritti civili, giustizia sociale, giustizia ambientale e climatica, giustizia economica, guerre, migrazioni, disarmo, beni comuni. Vogliamo affrontare temi globali senza trascurare nemmeno la più piccola delle nostre comunità, per costruire insieme politiche di pace e cambiare il mondo. Perché l’Arci ha un progetto politico che chiamiamo pace.

Venerdì 14 giugno 2019 alle 17.30

Circolo Arci Corvetto, via Oglio 21, Milano



Introduce e modera Celeste Grossi, coordinatrice del Gruppo regionale Arci Lombardia “Diritti umani, pace, disarmo, politiche internazionali”.



Interventi di:



Franco Uda, Presidenza nazionale Arci, delegato nazionale per “Pace, disarmo, diritti umani, solidarietà e volontariato internazionale”, vicepresidente di Arcs culture solidali;



Fabio Ghelfi, Responsabile Eu policy Cgil-Lombardia;



Roberto Giudici, Società civile per la Palestina;



Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia;



Maso Notarianni, Consiglio nazionale Arci, Mediterranea;



Paolo Ricotti, Acli;



Silvia Stilli, Presidente di Aoi (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale);



Francesco Vignarca, Coordinatore di Rete Disarmo.



Info 3391377430.



Arci Lombardia