Abbracci gratis in piazza Gae Aulenti – sabato 14/09/2019 – 15:00-18:00

A Milano, tornano gli ABBRACCI GRATIS e per l’occasione abbracceranno lo slogan Love &Peace.

Si tratta di un evento basato sulla piena fiducia del prossimo, dove abbracciatori consolidati e neo abbracciatori dispenseranno abbracci ai passanti con l’unico scopo di abbattere ogni diversità.

Sarà un modo per riscoprire i valori della fiducia, affidandosi completamente all’altro senza filtri e pregiudizi, e l’occasione di stabilire un istantaneo rispettoso contatto umano.

È indescrivibile l’emozione che si prova nel condividere un abbraccio con persone sconosciute, di cui ci si fida con un gesto tanto semplice quanto prezioso e, purtroppo, ormai diventato inusuale.

Gli abbracciatori indosseranno cartelli con le scritte “Abbracci Gratis”, "Free Hugs“, Abbracciami”, “Io mi fido di te. E tu? Abbracciami” e altre similari. In alcuni casi attenderanno un abbraccio spontaneo a braccia aperte con le bende sugli occhi, sulla fiducia totale.

Numerose città d’Italia, indicate nella pagina FB: Con-tatto Abbracci Gratis, aderiranno all’evento.

---

Dentro un abbraccio siamo persone identicamente eguali, al di là delle nostre unicità. (Marina Paolucci)

---

Per informazioni:

Con-tatto Abbracci Gratis https://www.facebook.com/events/1258485117655777/

Abbracciare la Vita https://www.facebook.com/pg/abbraccigratismilano/events/?ref=page_internal