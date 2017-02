Il 10 marzo Abdullah Ibrahim & Ekaya in concerto al Blue Note

Venerdì 10 marzo al Blue Note si esibirà il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim insieme alla sua band Ekaya.

Adolphe Johannes Brand, oggi noto come Abdullah Ibrahim, nacque a Cape Town nel 1934 ed esordì sulla scena musicale del suo paese, in piena Apartheid, nel 1949, con il nome di Dollar Brand.

Nel 1965, non appena lo ebbe notato, Duke Ellington decise di portarlo con sé a New York. Da quel momento l'artista divenne noto a livello internazionale e suonò insieme a Ornette Coleman e John Coltrane. Oggi il suo gruppo Ekaya rievoca i canti sudafricani in chiave jazzistica.