Accademia di Brera: convegno nuovo manifesto sulle arti di Lerro e Pelliccia

Si terrà il giorno 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Brera, viale Marche 71, il Convegno che ha per oggetto il “Nuovo Manifesto Sulle Arti”, scritto da Menotti Lerro e Antonello Pelliccia, già ufficialmente presentato lo scorso febbraio presso lo ‘Storico Caffè Letterario Giubbe Rosse’ di Firenze insieme a diversi artisti e docenti del panorama nazionale.

Il Manifesto pone al centro l’importanza nel nuovo millennnio dell’interdisciplinarità delle arti e indaga le pulsioni dell’artista verso le arti diverse dalla propria.

Centrale, ed emblematico, è il ruolo di un ipotetico “Artista Totale”, figlio della complessità della società contemporanea e diventato simbolo della ricerca e delle attività portate avanti dal Centro Contemporaneo delle Arti – CecArt.

Per l’occasione interverrano: prof. Antonio Ciurleo, Direttore della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa, che porterà anche i saluti istituzionali; prof. Elvio Annese, Regista e Documentarista; prof. Mauro Afro Borella, Architetto e Designer; prof. Renato Galbusera, Artista visivo; prof. Menotti Lerro, Poeta e Critico Letterario; dott.ssa Lucrezia Lerro, Scrittrice e Psicologa; prof. Antonello Pelliccia, Artista visivo – Architetto; prof. Omar Galliani, Artista visivo; dott. Salvatore Garau, Artista visivo e Musicista. Ospite illustre dell’evento il poeta Giampiero Neri.