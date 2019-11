Luminarie, accensione delle luci in corso Buenos Aires e Porta Venezia

Venerdì 29 novembre il Natale arriva (anche) ai Caselli di Porta Venezia, con l'accensione delle luci di Natale.

In piazza Oberdan si terrà infatti un momento simbolico inaugurale, con l’accensione delle luci agli ex Caselli daziari di Porta Venezia, del progetto sponsorizzato da Netflix, che assicura l’illuminazione natalizia lungo tutto corso Buenos Aires (da Porta Venezia a piazzale Loreto), i Caselli di Porta Venezia, corso Venezia (da via Palestro a via Senato), corso Garibaldi (piazza 25 aprile - largo La Foppa), corso Como.