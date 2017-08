"Acqua e acquerelli": l'8 settembre al Piccolo Teatro Studio Melato suona Zee Zee

Venerdì 8 settembre, in occasione di MiTo SettembreMusica 2017, al Piccolo Teatro Studio Melato la pianista cinese Zee Zee si esibirà nello spettacolo Acqua e Acquarelli.

Zhang Zuo, in arte Zee Zee, nuova celebrità del pianoforte, proporrà alcune delle più note composizioni dedicate all'acqua: Eight Memories in Watercolor, i famosi Acquerelli di Tan Dun; Jeux d’eau e Gaspard de la nuit, di Maurice Ravel; Vallée d'Obermann, da Année de pèlegrinage, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, da Années de pèlerinage, e Venezia e Napoli, da Années de pèlerinage, di Franz Liszt. Lo spettacolo sarà preceduto da una breve introduzione di Gaia Varon.