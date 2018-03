"Acting Out": dal 19 al 22 marzo lo spettacolo per ragazzi, al Piccolo

Acting Out - A compact Coriolanus - regia di Laura Pasetti, con la compagnia scozzese Charioteer Theatre - arriva al Teatro Studio Melato dal 19 al 22 marzo.

Lo spettacolo, dedicato ai ragazzi sopra gli 11 anni, riprende lo shakespeariano Coriandolo, testo su un bullo che è al contempo vittima. "Tutti noi manipoliamo e veniamo manipolati. Amo molto questo testo perché parla di un problema molto diffuso oggi: se non mi dici quello che voglio sentirmi dire, se non ti comporti come mi aspetto, ti escludo", scrive la regista a proposito della pièce. Grazie alle tecniche di "forum theatre" messe in atto, il pubblico può intervenire attivamente nella storia, anche cambiandone l'andamento. Di seguito gli orari delle recite scolastiche: lunedì 19 marzo, ore 11:15; martedì 20 marzo, ore 9:45; mercoledì 21 marzo, ore 9:45 e 11:15; giovedì 22 marzo, ore 9:45 e 11:15.