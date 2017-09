Ad Assago, domenica 24 settembre, "giornata nazionale delle biblioteche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Biblioteca del Comune di Assago, domenica 24 settembre 2017 , si terranno , presso la Biblioteca Comunale, sita in Via Corsica , in Assago, in occasione della giornata nazionale delle Biblioteche , due importanti appuntamenti . Il primo , alle ore 15.30 , dal titolo " Alle olimpiadi della grammatica" , un incontro con la scrittrice Fabiana Sarcuno che ci farà conoscere e vivere i suoi romanzi per ragazzi e - il secondo- sempre presso la Biblioteca , alle ore 16:30, “Libri con vista su Milano” , una passeggiata tra le vie di Milano, attraverso le pagine di racconti e romanzi. Letture per ragazzi e adulti a cura dei bibliotecari . L'ingresso , per le due iniziative, è libero fino ad esaurimento posti. "In occasione della sesta edizione della Giornata nazionale delle Biblioteche - sostiene il Sindaco di Assago, Graziano Musella - la nostra Biblioteca dara' vita a due importanti appuntamenti dedicati interamente alla lettura . Invito tutti , adulti e bambini , a partecipare numerosi" .