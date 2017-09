Ad Assago, sabato 30 settembre, "Sperimenta Assago"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Biblioteca del Comune di Assago, sabato 30 settembre 2017 , dalle ore 9.30 in poi, si terra', in Assago , presso i Portici e le Sale del Centro Civico , presso la Biblioteca Comunale ed il Giardino , l'iniziativa "SPERIMENTA ASSAGO " , il grande evento scientifico e culturale per bambini , ragazzi e famiglie. Una giornata con tantissime attività divertenti, tutte da sperimentare , con laboratori, spettacoli ed animazioni in compagnia di scienziati, astronomi, paleontologi e tanti personaggi fantastici . Si può' diventare astronauta per un giorno, trovare ossa di dinosauro, realizzare i più spettacolari esperimenti, salvare il pianeta Terra , incontrare "Capitan Nemo", i fantastici personaggi di Jules Verne e tante altre magiche sorprese. "CHE SPETTACOLO LA SCIENZA!", con arcobaleni in provetta, mongolfiere tascabili, esplosioni di schiuma profumata e bottiglie che si trasformano in razzi aerospaziali. Per partecipare si consiglia la prenotazione . Per informazioni e prenotazioni conttattare la Biblioteca Comunale al numero i telefono 02. 4880006, o inviare una email a biblioteca@comune.assago.mi.it. Le attività sono libere e l'ingresso è gratuito. "Un'altra importante iniziativa socio-culturale - sostiene il Sindaco di Assago, Graziano Musella - dell'Assessorato alla Cultura e Biblioteca del nostro Comune , la cui finalità' e' quella di coinvolgere tutti i cittadini a partecipare , in prima persona, ad una iniziativa ricca di tantissime attività' divertenti. Invito tutti a partecipare numerosi". ______________________________________ Ecco il programma: SPERIMENTA ASSAGO - MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE UN GIORNO NEL GIURASSICO, eta' dai 5 ai 12 anni. Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 19.00 – Prenotazione obbligatoria. Fasce orarie: 09.30-10.30, 10.45-11.45, 12.00-13.00, 4.15- 15.15, 15.30-16.30, 16.45-17.45, 18.00-19.00 Numero partecipanti: massimo 20 bambini CHE SPETTACOLO LA SCIENZA!, età dai 3 ai 99 anni , con ingresso libero. Dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 UNA LETTURA FANTASTICA, eta' dai 5 ai 12 anni Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 19.00, con prenotazione consigliata. Fasce orarie: 09.30-10.30, 10.45-11.45, 12.00-13.00, 14.15-15.15, 15.30-16.30, 16.45-17.45, 18.00-19.00 Numero partecipanti: massimo 25 bambini UN PIANETA DA SALVARE, età dai 3 ai 99 anni , con ingresso libero Orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 NEL PLANETARIO TRA STELLE E PIANETI, età dai 5 ai 99 anni. Posti: un massimo di 20 posti Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con prenotazione obbligatoria Fasce orarie 9:30; 10:30; 11:30; 12;30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30 IL CASTELLO STREGATO, età dai 3 ai 99 anni , con ingresso libero alle ore 18.30