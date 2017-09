AD UN CERTO PUNTO.

Disegni, dipinti, appunti



Exfabbricadellebambole fa il punto della situazione dopo 8 anni dedicati a lavorare al fianco degli artisti:un luogo di incontro di maestri riconosciuti e artisti esordienti.

Un progetto unico in Italia diventato realtà con Cubet: un salotto dove poter fare vivere il pensiero che dà colore alla vita.



Avvicinare e apprezzare l’opera d’arte, lavorare al fianco degli artisti, significa interpretare se stessi aggiungendo un valore in più, qualcosa di immateriale che connota profondamente il proprio modo di essere.

Ecco perché da otto anni Exfabbricadellebambole dedica tempo e risorse all’arte contemporanea.

Questa mission è diventata realtà quando, sull’onda della passione e della fiducia, ha dato vita a un preciso e concreto progetto culturale.

Exfabbricadellebambole è un luogo privilegiato di incontro di artisti storicizzati, maestri riconosciuti e artisti esordienti, questo confronto tra generi artistici e pensieri diversi dà vita a un progetto unico in Italia.

Questa mostra è la testimonianza di un’idea che diventa realtà in uno spazio (Cubet) pensato come un salotto, dove poter fare vivere il pensiero che sta dietro all’opera d’arte e cioè che dona profondità e colore alla vita e aiuta a capire un po’ di più e meglio le ragioni del nostro esistere oggi. (Luca Rendina)



Artisti in mostra:

Nino Attinà, Gustavo Bonora, Mino Ceretti, Marò D’Agostino, Fabrizio Merisi, Maria Mulas, Rita Nanni, Milvia Quadrio, Emilio Tadini



Curata da Luca Rendina e Rosy Menta



VERNISSAGE

domenica 24 settembre | 10.30



presso CUBET

Via Plana 26 | Milano



Aperto dal lunedì al venerdì

dalle 15.00 alle 18.30

In altri orari su appuntamento 320 1576084



Visitabile fino all'8 ottobre 2017