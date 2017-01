"Ad un passo dal cielo - W la mafia": dal 27 al 29 gennaio al Teatro Libero

Dal 27 al 29 gennaio, nell'ambito della rassegna Palco Off, al Teatro Libero andrà in scena Ad un passo dal cielo - W la mafia, lo spettacolo di e con Aldo Rapè, per la regia di Nicola Vero.

In scena la storia di Calogero, un uomo rimasto per sempre bambino dopo aver assistito all'omicidio dei genitori ad opera della mafia. Una favola reale e crudele in cui il protagonista ha il potere di catalizzare tutta la rabbia e la tristezza dei parenti delle vittime uccise dalla mafia.