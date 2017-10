Ada Rusconi - Pittrice romantica. mostra di dipinti della pittrice cinisellese nel 30° anniversario della scomparsa

Lo spazio espositivo Rusconi Spreafico Expo e l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cinisello Balsamo organizzano un evento-mostra di dipinti della pittrice cinesellese Ada Rusconi. Cornice dell’esposizione saranno le splendide sale della settecentesca Villa Ghirlanda Silva, in Cinisello Balsamo, Via G. Frova 10.

A trent’anni dalla sua scomparsa, Ada Rusconi è tuttora presente nei ricordi e nell’affetto di tante persone che l’hanno conosciuta, artista e personaggio di spicco della città nella quale era profondamente ed indissolubilmente radicata. Si evince dalle sue opere, nei ritratti delle persone a lei care o nei disegni delle figure più folcloristiche della vita popolare di allora. L’amore per la natura e per i fiori, un soggetto che Ada ha rappresentato in molti dei suoi dipinti, denotano un animo gentile e romantico, seppure celato sotto i panni di una persona di forte temperamento, decisa e volitiva, tenacemente dedicata ai suoi progetti, sia artistici che sociali, combattiva anche nei più semplici aspetti della vita pratica di tutti i giorni.

Una donna che ha cercato e conquistato la sua collocazione fra i pittori lombardi del novecento, apprezzata in primo luogo dalle autorità comunali con le quali aveva collaborato in varie occasioni e che avevano riconosciuto in lei meriti artistici ed organizzativi, affidandole la segreteria del “Premio di Pittura”, diplomi al merito e, alcuni mesi dopo la sua scomparsa, l’onorificenza “Spiga d’oro” nel primo anno della sua istituzione.

Una mostra che non è solamente una rassegna di dipinti, ma che ripercorre il cammino della città visto con gli occhi di Ada Rusconi.

Saranno in esposizione oltre settanta opere della pittrice cinisellese provenienti da collezioni pubbliche e private.

Gallery