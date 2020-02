Adolescenti: libertà e rischio nell'educazione

Una serata dedicata ai genitori che ancora credono nel loro ruolo insostituibile durante il percorso dei figli dall'adolescenza all'età adulta e sono disposti a spendersi nel lavoro formativo.

Gli argomenti verteranno interno al tema degli adolescenti e del loro mondo: il contesto scolastico, lo studio e la crescita personale, le relazioni come occasioni di sviluppo nell'autonomia e nella responsabilità.

Alessandra Modugno e Gianpiero Camiciotti stimolati dalle domande di una docente e di un genitore ci aiuteranno a comprendere il mondo dei nostri ragazzi.

Appuntamento alle ore 20.45

Teatro FAES, via Visconti d'Aragona angolo via Amadeo.



Gianpiero Camiciotti, psicologo, docente w dirigente scolastico, possiede un'esperienza pluriennale nell'insegnamento e nel supporto psico-pedagogico a famiglie e adolescenti. Tra le sue pubblicazioni: L'orientamento personale dell'alunno (Le Monnier, 1981) e Tuo figlio adolescente (Ares, 1995).



Alessandra Modugno, docente di filosofia nell'Università di Genova, si occupa di ricerca in àmbito antropologico e metafisico, ma anche di didattica e orientamento. Tra le sue pubblicazioni: Appassionati alla realtà (Armando, 2011) e Pensare criticamente. Verità e competenze argomentativi (Carocci, 2018).