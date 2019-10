"Adolescenza Impavida": una mostra fotografica a Milano dedicata a undici ragazze di Oncoematologia Pediatrica

Verrà inaugurata a Milano alle ore 11 presso la filiale della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo (Largo B.Belotti angolo via Clerici) una mostra fotografica molto particolare che ha come protagoniste undici giovani pazienti in cura presso i reparti di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova.

Un’iniziativa artistica che tiene viva la speranza e favorisce il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, grazie ad attività ricreative e di supporto psicologico per gli adolescenti, che richiedono delle competenze particolari e un approccio diverso sia da quello degli oncologi pediatri con i bambini più piccoli ma anche da quello degli oncologi degli adulti che di solito seguono pazienti molto più grandi.

Tutta la forza e il coraggio delle ragazze immortalate dalla fotografa Anna Bussolotto emerge da scatti carichi di energia, nei quali le giovani assumono le sembianze di personaggi a metà fra principesse e guerriere, tra dimensione fiabesca e la realtà delle cicatrici e dei segni generati dalla malattia.

Il progetto si inserisce all’interno delle attività promosse da Team for Children Onlus, associazione nata dal dialogo con i medici e il personale della Clinica di Oncoematologia Pediatrica. La mostra viene ospitata fino al 22 novembre negli spazi della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, da sempre impegnata in progetti rivolti alla crescita sociale, culturale e civile delle comunità in cui opera.