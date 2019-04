Adunata degli alpini a Milano, la mappa con le info: percorso, parcheggi e tutti gli eventi

Qual è il percorso dell'adunata degli alpini? Dove saranno i posti di tendoni con la cucina? E ancora: dove si potranno acquistare le cartoline commemorative? Dove si possono parcheggiare pullman e auto? Queste le domande legate all'adunata degli alpini che si terrà dal 10 al 12 maggio a Milano. Procediamo con ordine.

Adunata alpini, la sfilata

La sfilata dell'adunata degli alpini si svolgerà domenica 12 maggio. A partire dalle 8 gli alpini si ammasseranno in centro negli spazi assegnati: via Manin, Bastioni di Porta Venezia, viale Majno, viale Bianca Maria, corso Venezia, via Palestro.

Alle 9 partirà il corteo da corso Venezia, poi proseguirà per piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo, via Orefici, via Dante (scioglimento largo Cairoli e Foro Buonaparte).

In piazza del Duomo ci sarà il saluto dei sindaci di Milano e Rimini e il passaggio di consegne. ammainabandiera e resa degli onori alla più alta autorità presente, onori al Labaro, ai gonfaloni e ai vessilli che lasciano lo schieramento.

I tendoni con i ristori

Nell'area del Castello Sforzesco ci saranno i tradizionali padiglioni della ristorazione, veri e propri centrid i aggregazione dove gli alpini provenienti da tutta Italia, cittadini e visitatori potranno incontrarsi nel Sono molte, come ogni anno, le aziende che sostengono il Comitato Organizzatore Adunata. Mettendo differenti competenze, mezzi e servizi a disposizione dei tanti volontari e proben noto clima conviviale che caratterizza tutta la manifestazione. A Milano, la Grande Ristorazione ufficiale animerà anche l’area di Parco Sempione.

Cartoline e annulli

Per le cartoline dell’Adunata 2019 – raccolte in un cofanetto realizzato in 5.000 pezzi – sono state selezionate 10 immagini significative della storia dell’Ana, oggi centenaria.

Oltre al manifesto ufficiale, un disegno di Novello nella prima sede Ana, un falò di condivisione sullo sfondo della Marmolada, una foto d’epoca di Alpini impegnati in Friuli dopo il terremoto del 1976, due collage dedicati ai Beati alpini e ad alcuni fondatori dell’Ana, la tessera del primo convegno all’Ortigara, un estratto dello statuto del 1919, una panoramica dell’evoluzione delle testate del mensile L’Alpino e infine i simboli della solidarietà e dell’impegno civile degli Alpini.

Il cofanetto costa 10 euro e contiene 10 cartoline, di cui una già affrancata con annullo postale. Per le altre sono in vendita gli speciali francobolli del Centenario.

Gli appassionati possono acquistare, a 12 euro, anche un folder contenente un francobollo, una cartolina e una busta, emesso da Poste Italiane per l’occorrenza. Annulli e cartoline saranno disponibili nelle apposite postazioni, predisposte nella sala che ospita la mostra

Ana al Castello Sforzesco e al Palazzo dell’Arengario in via Marconi 2 (zona piazza del Duomo), con orario continuato 9-18, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dell’Adunata.

Tre annulli speciali, uno per ogni giorno di manifestazione, con data e luogo. Di forma diversa, riproducono in bianco e nero il logo dell’Adunata del Centenario, realizzato da Caterina Gasperi con la scritta MI19, che richiama le guglie del Duomo di Milano. - Venerdì 10 maggio, sarà disponibile il primo timbro, di forma ovale. - Sabato 11 maggio toccherà al secondo annullo, di forma quadrata. - Domenica 12 maggio, infine, si chiuderà con il terzo timbro, di forma rotonda.

I parcheggi

Per le auto:

- Parcheggio Atm Romolo.

- Parcheggio Atm Famagosta.

- Parcheggio Atm Lampugnano

- Parcheggio Atm San Donato.

- Parcheggio Atm Crescenzago.

- Parcheggio Atm Cascina Gobba.

Per i pullman:

- Parcheggio in zona Via Novara.

- Parcheggio in zona San Siro (stadio).

- Parcheggio Atm Lampugnano.

- Parcheggio zona Bicocca.

- Parcheggio Atm Cascina Gobba.

- Parcheggio zona via Rizzoli.

- Parcheggio zona Città Studi (via Celoria).

- Parcheggio zona Via Toffetti.

- Parcheggio Atm San Donato.

- Parcheggio zona Bisceglie.