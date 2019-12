Gli Aerosmith suoneranno a Milano: ecco il concerto a Mind durante gli I-Days

Gli Aerosmith, band americana 4 volte vincitrice ai Grammy Awards, hanno annunciato le date del loro nuovo tour europeo che avrà inizio l'anno prossimo proprio dall'Italia. Il gruppo si esibirà, infatti, sabato 13 giugno agli I-Days Milano 2020, che si terranno al Mind Milano Innovation District (ex area Expo).

I biglietti

I biglietti per l'unica data italiana saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre 2019. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 13 dicembre su Ticketone.

Chi sono gli Aerosmith

Gli Aerosmith sono una delle più grandi band americane mai esistite. Il gruppo, formato da Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitarra), Brad Whitford (chitarra), Tom Hamilton (basso) e Joey Kramer (batteria), ha venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto una miriade di premi ed è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, dopo una carriera stellare iniziata 50 anni fa.

A gennaio gli Aerosmith verranno onorati dalla Recording Academy con il prestigioso premio MusiCares Person of the Year. Tra dischi multiplatino e successi stellari, gli Aerosmith continuano ad ispirare intere generazioni e rimangono una delle band più seguite ed amate di tutti i tempi!

Nel 2020 celebreranno i 50 anni di carriera con il loro nuovo tour, che arriva dopo il successo incredibile della residency a Las Vegas, "Aerosmith: deuces are wild", cominciata lo scorso 6 aprile e che terminerà il 4 giugno 2020. Le oltre 50 date di cui si compone la residency al Park MGM hanno portato la band ad occupare la vetta della classifica dei migliori incassi di Billboard e la posizione n.2 in quella degli Hot Tours.