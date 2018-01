"Affordable Art Fair": dal 26 al 28 gennaio al Superstudio Più tornano le opere d'arte per tutti i budget

Affordable Art Fair, la fiera di arte contemporanea a prezzi accessibili, torna al Superstudio Più dal 26 al 28 gennaio per la sua ottava edizione.

Un evento per vivere l'arte contemporanea in modo divertente e, magari, portare a casa la propria prima opera. Parteciperanno 85 gallerie internazionali con quadri, fotografie, lavori street art e grafiche.

Affordable Art Fair ha l'obiettivo di rivoluzionare il mondo del collezionismo presentanto una panoramica delle ultime tendenze dell'arte contemporanea, per tutti i gusti e per tutti i budget. Ma la manifestazione non è solo un'occasione di acquisto: numerose iniziative -tra cui tour guidati, laboratori sensoriali e attività per bambini- consentiranno al pubblico di immergersi nel mondo dell'arte a 360 gradi.

Per la serata di apertura, venerdì 26 gennaio, l'artista Alan Borguet si esibirà in una performance, mentre Diego Bormido darà vita a una sessione di body painting.