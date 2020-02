L'arte a prezzi accessibili: Affordable Art Fair a Milano 2020

Affordable Art Fair Milano, la fiera che ha rivoluzionato il modo di collezionare arte contemporanea, torna a Superstudio Più dal 7 al 9 Febbraio. 85 selezionate gallerie locali, italiane e internazionali con opere di artisti emergenti ed affermati - tutte sotto i 7500 euro, tutte sotto lo stesso incantevole tetto.

"Visita Affordable Art Fair Milano per trascorrere una giornata speciale immersa nell'arte contemporanea. Puoi trovare l'opera che ti farà battere il cuore tra pittura, fotografia, scultura, installazioni e new media, potrai lasciarti ispirare dall'atmosfera creativa, farti coinvolgere dal programma della fiera, con laboratori, performance, talks, visite guidate o goderti un drink mentre passeggi tra gli stand", si legge in una nota dell'organizzazione.