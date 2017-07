ActionAid Italia è lieta di invitare all’iniziativa “Dall’Africa all’Europa: combattere le mutilazioni genitali femminili”

che si terrà presso la Casa delle Donne di Milano , martedì 11 luglio alle ore 17.00.

L’incontro sarà arricchito dalle testimonianze di donne provenienti dalla Tanzania, quotidianamente impegnate nella battaglia

per prevenire e contrastare le mutilazioni genitali femminili.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto AFTER, finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea e realizzato da ActionAid Italia, in collaborazione con diverse associazioni locali, con l’obiettivo di mappare i servizi e le politiche esistenti per contrastare le mutilazioni genitali femminili e avviare percorsi di sensibilizzazione ed empowemrent rivolti a donne e ragazze, focalizzati in particolare sul diritto all’integrità fisica.