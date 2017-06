Quest’anno Icei Milano compie 40 anni ininterrotti di lavoro, sia come centro studi sia come ONG di cooperazione internazionale.

Per celebrare l’anniversario l’associazione propone una serie di otto incontri a ingresso libero per ripercorrere quasi mezzo secolo di politica internazionale.

Una programmazione sviluppata insieme a Radio Popolare e dedicata a differenti aree geo-politiche.

Quarto appuntamento: “L’Africa, dall’apartheid alla rinascita”.