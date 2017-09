"Africa Day 2017": il 30 settembre alla Fabbrica del Vapore

Sabato 30 settembre alla Fabbrica del Vapore, in occasione della ricorrenza della fondazione dell'Unione Africana, si festeggia Africa Day 2017.

Organizzata dalle associazioni Sunugal, Watinoma, Sinitah e Karamogo, con il contributo ed il patrocinio del Comune di Milano e con il contributo di Nio Far, l'iniziativa ha come tema La Banlieu della gioia, per evidenziare il fermento culturale delle periferie milanesi, nel segno del gioioso spirito africano.

Il programma di iniziative della giornata, tra cultura, spettacolo e moda, ha lo scopo di offrire una panoramica sulla tradizione e contemporaneità del continente africano. Si parte alle 18 con la presentazione del festival; alle 19 gli allievi dei corsi di danza e percussioni dell’associazione Karamogo si esibiscono nello spettacolo In lingua djioula; alle 20 va in scena la performance teatrale Modou Gueye Racconta; alle 21 inizia la sfilata di moda Watinoma textiles​, accompagnata dallo spettacolo Yele, a cura di Sinitah; e alle 22 si chiude con il concerto di Baba Sissoko (in foto).