"Africa. Raccontare un mondo": fino al 6 agosto allo Spazio Oberdan

In occasione della mostra del PAC Africa. Raccontare un mondo, fino al 6 agosto lo Spazio Oberdan accoglie una rassegna cinematografica dallo stesso titolo.

In proiezione venti lungometraggi e sei corti, tutti provenienti dall'archivio che COE (Centro Orientamento Educativo) ha donato alla Cineteca Italiana. Tra i titoli anche le anteprime per Milano di Ghostland e Mama Africa. Per il calendario delle proiezioni: cinetecamilano.it​.