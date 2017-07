"Africa. Raccontare un mondo": fino all'11 settembre al PAC

Fino all'11 settembre il PAC ospiterà Africa. Raccontare un mondo, la mostra che esplora lo scenario artistico dell'Africa subsahariana contemporanea.

Il percorso espositivo, a cura di Adelina von Fürstenberg (e per la sezione di video e performance da Ginevra Bria), si articola attraverso quattro diverse tematiche: Dopo l’Indipendenza, L’introspezione identitaria, La generazione Africa e Il corpo e le politiche della distanza.

In programma in occasione della mostra anche proiezioni, visite guidate, incontri, laboratori per adulti e bambini. Inoltre, venerdì 7 e sabato 8 luglio due film del regista e attore senegalese Diibril Diop Mambety verranno proiettati attraverso Cinemobile Fiat 618, il furgone del 1936 dotato di un proiettore per pellicole 35mm e diffusori di suono incorporati (Le Franc venerdì 7 luglio ore 22 e La Petite vendeuse de soleil sabato 8 luglio ore 22).