"Agenda Brasil 2019": film e documentari dedicati al Brasile al Mic

Dall'8 al 14 luglio 2019 presso il Mic - Museo Interattivo del Cinema - si svolge l'ottava edizione del festival Agenda Brasil, la rassegna cinematografica dedicata al Brasile che vedrà un continuo alternarsi di proiezioni, incontri e momenti musicali.

L'edizione 2019

La nuova edizione è dedicata ad un paese, il Brasile, ricco di meraviglie e di contraddizioni. Ancora una volta sarà protagonista la musica, una delle più importanti espressioni culturali del paese, che accompagnerà il pubblico a riflettere su tematiche importanti quali l'Aids, i disagi della gioventù, la relazione di coppia.

13 film in gara

In gara in questa nuova edizione 13 film (sette fiction e sei documentari), oltre a quattro opere fuori concorso. Per il terzo anno consecutivo, si rinnova la partnership con FestIn, festival di cinema itinerante lusofono, che propone una selezione di cortometraggi prodotti in Brasile e Portogallo. Tutti i film di Agenda Brasil sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Programma

Per scoprire il programma dettagliato consultare il sito dedicato.

