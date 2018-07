“Agenda Brasil”: dal 17 luglio la magia del Brasile a Milano

Dal 17 al 29 luglio Milano verrà animata da Agenda Brasil, il Festival Internazionale di Cinema Brasiliano presso la Cineteca Spazio Oberdan.

Una serie di iniziative cinematografiche - oltre 15 film diversi, tra cortometraggi, documentari e lungometraggi - farà scoprire al pubblico milanese la magia e il fascino del Brasile. Verranno inoltre presentate opere inedite in Italia provenienti dal Paese. In giro per la città, infine, non mancheranno eventi di musica e di letteratura locale.

Il programma completo di “Agenda Brasil” è disponibile sul sito dedicato.

In collaborazione con “Fondazione Cineteca Italiana” di Milano e l’associazione culturale “Vagaluna”.