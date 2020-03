Aggiornamento mostra su “paolo takashi nagai - annuncio da nagasaki”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La diffusione dell’epidemia da COVID-19 nella nostra Regione e l’attivazione delle conseguenti misure adottate dal governo in accordo con Regione Lombardia, per il contenimento e la gestione di quest’emergenza epidemiologica, ci costringono a ripensare, alla luce del nuovo scenario che si è venuto a delineare in queste settimane, anche l’allestimento della mostra Takashi Paolo Nagai - Annuncio da Nagasaki. Per questo motivo, l’Istituto ha deciso – nel rispetto degli ultimi provvedimenti assunti e fatte salve eventuali nuove disposizioni decise dalle autorità competenti – di confermare l’allestimento della mostra dal 10 al 22 marzo, ma di annullare l’evento inaugurale programmato per lunedì 9 marzo alle ore 18.30, per evidenti ragioni di opportunità e prudenza. In considerazione dell’evolversi della situazione, sarà nostra cura di aggiornare sulle attività e sugli sviluppi, tramite il nostro sito internet e i nostri canali social.