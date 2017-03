"AgruMi 2017": l'1 e il 2 aprile alla Palazzina Appiani torna la grande fiera degli agrumi

AgruMi, a cura di FAI, torna alla Palazzina Appiani dell'Arena Civica l'1 e il 2 aprile con la grande mostra-mercato sugli agrumi italiani.

I visitatori, immersi nei profumi e sapori mediterranei, potranno scoprire varietà insolite e sconosciute di questi frutti, partecipare a incontri, intervenire a conferenze di approfondimento e, i più piccoli, prendere parte a laboratori creativi.

AgruMi permetterà di scoprire tradizioni, culture e paesaggi legati ai frutti mediterranei, nonché conoscere le proprietà terapeutiche e gli usi culinari che gli appartengono.

Di seguito il programma delle due giornate:

Sabato 1 aprile, dalle ore 12, si svolgeranno i primi incontri dedicati ad una panoramica generale sul mondo degli agrumi e a un approfondimento sugli agrumi nell'arte; nel corso della giornata si potrà partecipare a una degustazione sotto la guida di un esperto e assistere a una lezione a cura di un famoso chef sugli utilizzi degli agrumi in cucina, mentre i bambini potranno partecipare a un divertente laboratorio didattico. Alla sera, seguirà un aperitivo in loggia con musica e cocktail a base di agrumi (a pagamento) e la proiezione di un film che ha per protagonisti gli agrumi.

Domenica 2 aprile, dalle 10 del mattino, dopo una doverosa spremuta d'arancia, riprenderanno gli incontri dedicati alla storia, alla religione, al cinema e alla letteratura che ruotano intorno agli agrumi: filmati di repertorio speciali messi a disposizione dagli archivi dell'Istituto Luce, ospiti d'eccezione per parlare e leggere di agrumi, laboratori didattici per bambini e lezioni di marmellate d'arance (le più difficili!) per adulti; il tutto accompagnato da colazioni, degustazioni e il tipico brunch domenicale nel Bistrot della Palazzina.

Per maggiori info: www.fondoambiente.it.