Aism e la cultura del lascito testamentario

Dal 23 al 29 GENNAIO Settimana Nazionale AISM dei Lasciti 2017 Incontro 26 gennaio 2017 alle ore 19 Sezione Provinciale AISM Via Duccio di Boninsegna, 21 Milano Parte la Settimana Nazionale dei Lasciti promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato Anche a Milano, un notaio sarà a disposizione dei cittadini per sostenere la cultura del lascito testamentario, che può garantire molto a tante persone. Tutte le informazioni in materia di lasciti anche su www.aism.it e su www.sostienici.aism.it e per tutta la settimana un Numero Verde dedicato 800.094464. Si rinnova l'appuntamento con la Settimana Nazionale dei Lasciti promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la collaborazione e il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, da anni vicino ad AISM con la concessione del proprio patrocinio alle campagne lasciti, e la collaborazione di UBI Banca. Il giorno 26 gennaio 2017 si terrà un incontro per sensibilizzare, informare e soprattutto offrire un servizio di consulenza in materia successoria. Anche la città di Milano, come le principali città italiane, sarà sede di un incontro nel quale il notaio Margherita Gallizia di Vergano sarà a disposizione dei cittadini per fornire un'informazione chiara e esaustiva sul "testamento". Sostenere con una disposizione testamentaria l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione significa garantire i servizi sanitari e sociali alle 110 mila persone colpite da sclerosi multipla e dare un futuro alla ricerca scientifica. La Settimana Nazionale dei Lasciti - dichiarazione del Presidente di Sezione Davide Musotto "Insieme al notaio, il nostro obiettivo è offrire una informazione su una materia tecnica e apparentemente distante dalla vita di tutti i giorni quale il diritto delle successioni", dichiara Davide Musotto, Presidente della sezione AISM di Milano. "Fare un lascito "solidale" può fare molto per le persone con SM; dal sostenere la ricerca, fondamentale per trovare una cura risolutiva e la causa della SM, al potenziare i servizi che l'AISM offre per migliorare, oggi, la qualità di vita delle persone con SM e la loro inclusione sociale". La sclerosi multipla è una grave malattia, cronica, imprevedibile e spesso invalidante del sistema nervoso centrale che colpisce prevalentemente i giovani sotto i 40 anni e le donne in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Sono 3.400 i nuovi casi all'anno: 1 ogni 3 ore. Settimana Nazionale AISM dei Lasciti Testamentari 2017 Il calendario degli incontri e le informazioni sulla Settimana Nazionale AISM dei Lasciti sono disponibili al numero verde AISM 800-094464 e sul sito dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla www.aism.it e su www.sostienici.aism.it Sempre al numero verde dedicato 800.094464 si potrà anche richiedere la Guida ai lasciti testamentari scritta da AISM in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato: L'importanza di fare testamento: una scelta libera e di valore. Uno sguardo in materia di diritto che, con un linguaggio semplice e chiaro, aiuta a districarsi in una materia tanto complessa, come quella delle successioni, aiutando le persone interessate a fare scelte consapevoli. Cosa si può finanziare con un lascito. • Con 5.000 euro si può attivare un nuovo Sportello di accoglienza, informazione e orientamento per le persone che convivono con la SM. • Con 10.000 euro si può acquistare un'apparecchiatura elettromedicale come l'elletromiografo, che valuta l'attività muscolare, e l'urofllussometro per un' indagine urodinamica. Due importanti funzioni che vanno monitorate nelle persone con SM. • Con 24.000 euro si può può erogare una borsa di studio annuale per un giovane ricercatore impegnato sugli studi della SM. L'Italia è un paese ad alto rischio di SM 3.400 nuovi casi all'anno, 1 nuova diagnosi di SM ogni 3 ore: cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, la sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale che colpisce oltre 110 mila persone in tutta Italia. Ad esserne maggiormente colpiti sono i giovani sotto i 40 anni e le donne. Per questa malattia non esiste ancora cura risolutiva. RICERCA PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE CON SM. Nel corso del 2015, AISM ha destinato 4,3 milioni di euro alla ricerca per un totale di 27 tra progetti e borse di studio; circa 57 milioni di euro sono stati investiti da AISM nella ricerca negli ultimi 26 anni, di cui 20 milioni solo nell'ultimo triennio; 374 sono i ricercatori finanziati da AISM dal 1987 ad oggi.