Il 20 febbraio, ore 18.00, a Milano in via Moscova 25 (cortile)

Art Commission Temporary Gallery Milano|Moscova è lieta di presentare la mostra AISTHESIS



Libere sensazioni, ovvero emozioni, regolate dalla nostra sensibilità, al nostro personale sentire che non vogliono seguire le regole della razionalità. E' il tema della mostra, che unisce il fare di cinque artisti nel nuovo spazio scelto a Milano, in via Moscova, da Art Commission Temporary Gallery grazie alla collaborazione di HUS Milano, sponsor/partner dell'evento.

Gli artisti Tiziana Cera Rosco, Ilaria Margutti, Giorgio Pignotti, Renata Soro e Marilena Vita, ognuno con i propri codici, mostreranno il proprio sentire, racconteranno un ideale di bellezza, attivando un percorso introspettivo che parte dal corpo e si dilata nei sensi.

La mostra, curata da Virginia Monteverde e presentata da Bettina Bush sarà allestita per un mese, dal 21 febbraio al 24 marzo 2018.



A partire da questa mostra, Art Commission amplia il proprio raggio d'azione e, dalla base di Palazzo Ducale a Genova, non si fermerà a Milano, la prima città dove inaugura la nuova formula Temporary di galleria d'arte itinerante, lo spazio che diventa contenitore liquido in viaggio pronto a “inondare” altri luoghi e altre città.







AISTHESIS

Opening 20 febbraio 2018

durata: dal 21 febbraio al 24 marzo

orari: da giovedì a sabato 15.30|18.30

via Moscova 25, Milano

mattino da martedì a venerdì: accesso da HUS via San Fermo 17

artcommissionevents@gmail.com

347 9300692