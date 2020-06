Aiutami: ovvero quando un e-commerce ci mette il cuore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il progetto benefico “AiutaMI” nasce dall’idea di Mattia Ballabio, CEO di to.market, di fornire un aiuto concreto a quelle famiglie appartenenti, per residenza o domicilio, alla comunità milanese - “MI” – in difficoltà economica, ulteriormente aggravata della recessione causata dalla pandemia da COVID-19. Da oggi, navigando sul sito www.grocymarket.com gli utenti potranno acquistare box contenenti beni di primaria necessità da donare a famiglie meno fortunate. In presenza di una o più box nel carrello della spesa la consegna sarà gratuita. Le box, dal valore di € 30,00 per una persona e € 60,00 per una famiglia, coprono il fabbisogno di una settimana e contengono generi alimentari pensati per: colazioni, pranzi e cene variegati e bilanciati. Le box “famiglia” in più comprendono articoli essenziali per l’igiene personale. L’iniziativa garantisce il suo compimento grazie alla struttura di Opera San Francesco che si occupa in prima persona della consegna immediata ai destinatari finali: famiglie in difficoltà bisognose di un aiuto concreto per condurre una vita dignitosa, primario soggetto dell’assistenza quotidiana da parte della Onlus milanese. “Ancora una volta to.market ha dimostrato di essere vicina in modo concreto a Opera San Francesco. E l’ha fatto in un momento di grande difficoltà, dedicando questa iniziativa solidale a chi, più di tutti, ha sofferto per questo periodo di profonda crisi: le famiglie in povertà che si rivolgono ai servizi di OSF. Persone per le quali anche riuscire a mangiare e a garantire ogni giorno il necessario per i propri figli, non è più assicurato. Grazie per aver pensato a loro e grazie a tutti coloro che aderendo a questo progetto tenderanno una mano a chi è in difficoltà”. Fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco per i Poveri. to.market conta oggi 13 supermercati in Lombardia, principalmente a Milano e opera nel settore alimentare, selezionando con grande cura l’assortimento e la qualità dei prodotti venduti, tanto da privilegiare fornitori italiani e produzioni artigianali. L’obiettivo del brand è quello di offrire alla clientela un assortimento che rispecchi la consapevolezza di un’alimentazione sana. “AiutaMI” è aperto al dialogo con tutte le associazioni benefiche che operano in Lombardia e che sostengono queste cause. Per ricevere maggiori informazioni e scoprire come contribuire all’iniziativa: info@grocymarket.com/ 02 8715 6295.