Aiutiamoli ad aiutare gli altri

“Acquistiamo e doniamo un ventilatore neonatale per i bimbi che ne hanno bisogno”. L’Associazione Aldieri for Children Onlus, impegnata sul fronte dei pazienti più piccoli e in particolare dell’oncologia pediatrica, promuove a Magenta un week end di festa per i bambini e le loro famiglie. Sabato 21 e domenica 22 settembre nella Tensostruttura allestita in Piazza del Mercato a Magenta si terrà l’evento Fun for Good. Due giorni ininterrotti di allegria che dalle 11 del mattino sino alle 24 consentirà alle famiglie, ai giovani e ai bambini più piccoli di stare bene insieme. Divertenti iniziative di spettacolo e giochi: dall’illusionismo e la magia del Mago DALE alla Musica LIVE, dalla Caccia al Tesoro alle appetitose pietanze per adulti e piccini. Trascorrendo ore di allegria e col sorriso sarà possibile divertirsi facendo del bene. Lo scopo dell’evento è appunto quello di destinare i fondi raccolti nel week end di festa all’Associazione Aldieri for Children Onlus che si è posta l’obiettivo di acquistare l’impianto medicale di respirazione che in alcuni casi è necessario per i bimbi nei loro primi giorni di vita. Il “Ventilatore Neonatale” verrà donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. Una festa di beneficenza nella quale è possibile sorridere e far sorridere anche i bambini che soffrono. Le famiglie di Magenta e di tutto il magentino potranno donare un sorriso a tutti i bimbi, non solo ai loro. Questa iniziativa ha trovato la condivisione del Comune di Magenta e dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Entrambe le pubbliche istituzioni hanno concesso il Patrocinio dell’evento. Magenta, Settembre 2019 L’Ufficio stampa (351/5959378) Si consiglia di prenotare un tavolo inviando una mail a info@aldieriforchildren.org o telefonando al 345 6934738 oppure al 366 6119263 Anche tu puoi essere protagonista in un’occasione di vera solidarietà. Puoi farlo con un piccolo gesto di generosità, una donazione con un bonifico intestato a: Aldieri for Children Onlus IBAN: IT59F 05034 33320 0000 0000 6385 - BANCO BPM SPA - MAGENTA CAUSALE: AIUTIAMO I BAMBINI

