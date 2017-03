"Akeem of Zamunda" torna il 1° aprile al Rocket

Sabato 1° aprile al Rocket tornerà Akeem of Zamunda, la serata che prende il nome dal personaggio interpretato da Eddie Murphy ne Il principe cerca moglie.

Ad animare la festa la consolle di Kosmi, The Essence, Hels, Bianca Weiss e Dev, con una selezione di hip hop. Il motto del party, come precisano gli organizzatori, sarà: "With one eye on the past, we dance backwards into the future".