"Aki Kaurismaki in 35 mm": dal 22 maggio al 4 giugno allo Spazio Oberdan

Dal 22 maggio al 4 giugno lo Spazio Oberdan accoglie Aki Kaurismaki in 35 mm, una personale dello stralunato regista finlandese che, come sottolineano gli organizzatori, "ha saputo creare piccoli gioielli di umanità e intelligenza".

In rassegna tredici film che omaggiano Aki Kaurismaki, di cui dieci proiettati in pellicola 35 mm. Ecco il programma delle proiezioni:

22.05 H 17

Ho affittato un killer

R., sc. e mont.: A. Kaurismäki. Int.: Jean-Pierre Léaud, Margi Clarke, Kenneth Colley, Serge Reggiani. Finlandia/Svezia, 1990, 80’.

Un modesto ometto che nella vita si sente un fallito opta per il suicidio. Ma fallisce anche lì. Così “affitta” un killer contro se stesso. Solo che la voglia di vivere è dura a morire, e allora ci ripensa e tenta di annullare il contratto da lui stesso stipulato. Ma ormai è troppo tardi: il meccanismo non può essere fermato. Resta solo la fuga.

22.05 H 21.15

Le luci della sera

R., sc e mont.: A. Kaurismäki. Int.: Janne Hyytiäien, Maria Heiskanen, Maria Järvenhelmi, Ilka Koivula, Juhani Niemelä, Sergei Dudko.. Finlandia, 2006, 80’.

Koistinen è un piccolo uomo senza qualità che lavora come guardiano di un grande magazzino ad Helsinki. Una sera, durante il turno di lavoro, una giovane donna lo seduce per far sì che i suoi complici riescano ad entrare nella struttura e la svaligino. Complice suo malgrado del furto, Koistinen viene condannato dalla giustizia a pagare per reati che non ha commesso.

23.05 H 17

La fiammiferaia

R., sc. e mont.: A. Kaurismäki. Int.: Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Vesa Vierikko. Finlandia/Svezia,1990, 70’.

Se si lavora in una squallida fabbrica di fiammiferi, si vive in silenzio con i poveri genitori e si è infelici in amore, la vita non è che proprio ti sorrida. Così la giovane Iris decide di ribellarsi a modo suo: quasi in punta di piedi, comincia ad uccidere quanti le stanno intorno usando veleno per topi. E attende tranquilla di essere arrestata.

24.05 H 19

Juha

R., sc. e mont.: A. Kaurismäki, dal romanzo omonimo di Juhani Aho. Int.: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, André Wilms, Markku Peltola, Elina Salo, Ona Kamu. Finlandia, 1999, 78’.

Juha, commerciante zoppo, vive con la moglie Maria in un piccolo villaggio. Un giorno arriva uno straniero, che comincia a corteggiare Maria proponendole di seguirlo in città. La donna rifiuta, ma dopo la partenza dello straniero inizia a truccarsi e a vestirsi in modo provocante. Poi lo straniero ritorna, se la porta via e la costringe a prostituirsi. Il mite Juha si vendicherà uccidendo l’uomo, ma sarà ucciso a sua volta, mentre Maria rimarrà sola con il bambino che ha partorito.

24.05 H 21.15

Nuvole in viaggio

R., sc., mont.: A. Kaurismäki. Int.: Kati Outinen, Kari Väänänen, Sakari Kuosmanen, Elina Salo, Markku Peltola , Matti Onnismaa, Matti Pellonpää. Finlandia/Germania/Francia, 1996, 96’.

Lauri e Ilona, sposati, vivono insieme, parlano poco ma comunicano molto. Ognuno ha il suo lavoro, modesto però dignitoso, finché un giorno si ritrovano disoccupati. Quando sembra che tutto si stia sfasciando, i due trovano la forza di ricominciare, ancora insieme, aprendo un piccolo ristorante come non ce ne sono più.

25.05 H 17.30

L’uomo senza passato

R. e sc.: Aki Kaurismaki. Int.: Markku Peltola, Kati Outinen, Annikki Tähti, Juhani Niemelä. Finlandia/Francia/Germania, 2002, 97’.

Uno sconosciuto, M, arriva a Helsinki, viene picchiato a morte e derubato. È senza memoria, fugge dall’ospedale e trova cibo e rifugio grazie alla pietà dei poveri che sono al porto e grazie all’Esercito della Salvezza. Dopo una serie di angherie che M è costretto a subire, finalmente tutto prende un risvolto positivo.

25.05 H 19.30

Tatjana

R. e mont.: A. Kaurismäki. Sc.: A. Kaurismäki, Sakke Järvenpää. Int.: Kati Outinen, Matti Pellonpää, Kirsi Tykkyläinen, Mato Valtonen, Elina Salo. Finlandia/Germania, 1994, 65’.

Uno, che ha una madre un po’ ingombrante, non fa che bere caffè, l’altro, musicista disilluso, preferisce la vodka. Sono Reino e Valto, amici infelici. Poi conoscono due ragazze in vacanza, Tatjana, estone, e Klaudia, russa. Malgrado parlino lingue diverse, Valto si innamora di Tatjana, e decide di seguirla.

27.05 H 19

L’altro volto della speranza

R. e sc.: A. Kaurismäki. Int.: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu, Kaija Pakarinen. Finlandia/Germania, 2017, 98’, v.o. sott. it.

Khaled è un rifugiato siriano che, giunto a Helsinki dopo un viaggio clandestino, chiede asilo senza grandi speranze di successo. Wikström è un rappresentante di camicie che decide di tentare la fortuna al tavolo da gioco e, avendo vinto, molla il suo lavoro per aprire il ristorante “La Pinta Dorata” in un angolo remoto della città. I destini di questi due uomini si incrociano dopo che le autorità rifiutano la richiesta di asilo a Khaled. Quest'ultimo, infatti, decide di rimanere nel paese illegalmente, vivendo per strada, ed è in un cortile buio dietro al suo ristorante che Wikström lo incontra. Dopo avergli offerto un letto e un lavoro, Wikström e Khaled, insieme alla cameriera del locale, allo chef, al direttore di sala e a un cane vivranno una serena utopia e insieme, forse, riusciranno a trovare ciò che cercano.

28.05 H 15

28.05 H 21

Vita da bohème

R. e sc.: A. Kaurismäki. Mont.: Veikko Aaltonen. Int.: Matti Pellonpää, Evelyne Didi, André Wilms, Kari Väänänen, Christine Murillo, Jean-Pierre Léaud. Finlandia/Francia/Svezia/Germania, 1992, 100’.

Ispirato al romanzo di Henri Murger che anche Puccini aveva letto, il film segue la vita di tre artisti di mezza età poveri, sfortunati e filosofi. E intorno una Parigi senza tempo, città dei destini incrociati, bella come un ricordo, eterna come un sogno.

29.05 H 17

29.05 H 19

Miracolo a Le Havre

R. e sc.: A. Kaurismäki. Int.: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Blondin Miguel, Jean-Pierre Léaud. Finlandia/Francia/Germania, 2011, 93’.

Marcel Marx è un uomo semplice, un ex-scrittore ritiratosi a Le Havre a fare il lustrascarpe insieme alla moglie Arletty. I suoi giorni scorrono tranquilli, finché una serie di accadimenti metteranno alla prova la sua calma: l'arrivo nella sua vita di un giovane immigrato dall'Africa nera, l'ammalarsi della sua amata e il duro scontro con il sistema costituzionale occidentale. Tuttavia, il suo ottimismo non sembra cedere e il buon cuore degli abitanti del suo quartiere aiuterà non poco.

30.05 H 17

30.05 H 21.15

31.05 h 17

Ariel

R. e sc.: A. Kaurismäki. Mont.: Raija Talvio. Int.: Turo Pajala, Susanna Haavisto, Matti Pellonpää, Eetu Hilkamo, Matti Jaaranen. Finlandia, 1988, 73’, v.o. sott. it.

Taisto lavora in una miniera in Lapponia e conduce una vita triste, monotona e pericolosa. Quando viene licenziato per un esubero del personale, un suo compagno di lavoro gli regala la sua lussuosa Cadillac e gli suggerisce di andare lontano. Taisto accetta il consiglio e parte alla volta del sud. Due malfattori, però, lo derubano. Rimasto senza soldi, trova lavoro al porto, dove incontra uno dei ladri e lo aggredisce. All’arrivo della polizia, sarà lui a finire in carcere per non aver denunciato il furto della propria automobile. In cella Taisto mette a punto un piano per evadere.

31.05 H 21.15

01.06 H 17

Amleto si mette in affari

R. e sc.: A. Kaurismäki, molto liberamente ispirato all’Amleto di W. Shakespeare. Int.: Pirkka-Pekka Petelius, Esko Salminen, Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Hannu Valtonen. Finlandia, 1987, 86’, v.o. sott. it.

Rivisitazione stralunata e spassosa della tragedia Shakespeariana in cui i personaggi ci sono tutti, ma reinterpretati in chiave contemporanea, fra intrighi amorosi, intricati traffici d’affari, tradimenti e tentativi di omicidio.

01.06 H 19

02.06 H 15

02.06 H 19

Leningrad Cowboys Go America

R. e sc.: A. Kaurismäki. Int.: Matti Pellonpää, Kari Väänänen, Sakke Järvenpää, Heikki Keskinen, Pimme Korhonen. Finlandia/Svezia, 1989, 82’.

Anche se sono finlandesi, hanno deciso di chiamarsi “i cowboys di Leningrado”. Sono una band di folk-rock-pop, la loro musica è improbabile come il loro look: smisurate scarpe a punta, capelli pure, abiti da mercatino. E un giorno partono per l’America in cerca di fortuna e successo.

02.06 H 21.15

Miracolo a Le Havre

03.06 H 15

Juha

03.06 H 19

La fiammiferaia

04-06 H 15

Vita da bohème

04.06 H 19

Le luci della sera.