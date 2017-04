Al Blue note in concerto lo Yamanaka electric female trio

Giovedì 13 aprile alle ore 21 lo Yamanaka Electric Female Trio sarà in concerto al Blue Note di Milano per una nuova tappa italiana dell'European Tour 2017 "The Spheres". La formazione è guidata dalla strepitosa pianista giapponese Chihiro Yamanaka, stella della Blue Note Records - per questo progetto impegnata sia al pianoforte che al Fender Rhodes - ed è completata da una eccezionale ritmica femminile: Inga Eichler, al basso elettrico e al contrabbasso, originaria di Berlino ma londinese di adozione, e Karen Teperberg, una delle batteriste pop jazz più in voga della scena internazionale. Il trio, impeccabile e affiatato, ha realizzato un tour in Giappone incidendo l'album "The Spheres" live al Blue Note di Osaka nel 2015, e rientra in Europa ad aprile 2017 per nove date tra Italia e Inghilterra.