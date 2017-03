Al Bookpride, Angakkorsuaq e le 21 cerimonie per vivere meglio (e di più)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Migliorare l'esistenza con la ricerca interiore, Iniziare o concludere la giornata in modo amorevole, ringraziare per i doni della vita...o più semplicemente lasciar andare tutto ciò che è un peso. Così Angaangaq Angakkorsuaq, sciamano della Groenlandia, spiegherà in che modo con un workshop in occasione della presentazione del suo secondo libro "La Saggezza dello Sciamano - 21 cerimonie per vivere con consapevolezza e forza interiore" (Terra Nuova Ed.). Sabato 25 marzo presso BASE Milano, via Bergognone 34, sede della Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente BOOKPRIDE alla sua terza edizione (24-26 marzo 2017). INNOVATION A SALA EINSTEIN Ore 15, ingresso gratuito